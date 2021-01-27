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Son dakika haberi: Ankara'da kuyumculara düşük ayarda altın satan 2 kişiye gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberi: Ankara'da kuyumculara düşük ayarda altın satan 2 kişiye gözaltı

27.01.2021 16:00
Son dakika haberi: Ankara'da kuyumculara düşük ayarda altın satan 2 kişiye gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Ankara'da kuyumculara düşük ayarda altın satan 2 kişiye gözaltıANKARA'da şüphe çekmemek için evliymiş gibi davranarak, ayarı düşük altın bilezikleri kuyumculara sattığı belirlenen 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'da kuyumculara düşük ayarda altın satan 2 kişiye gözaltı

ANKARA'da şüphe çekmemek için evliymiş gibi davranarak, ayarı düşük altın bilezikleri kuyumculara sattığı belirlenen 2 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Bilal E. ve Neşe Ç.'nin kuyumculara ayarı düşürülmüş altın bilezik sattığı tespit edildi. Şüpheliler, polisin takibi sonucu düzenlenen operasyonla Mamak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, spor ayakkabı astarının altına gizlenmiş 4 adet ayarı düşürülmüş altın bilezik ele geçirildi. Şüphelilerin, şüphe çekmemek için evliymiş gibi davranarak kuyumcularda düşük ayardaki altınları sattığı belirlendi. 'Nitelikli dolandırıcılık', 'hırsızlık', 'yağma', 'güveni kötüye kullanma' suçlarından sabıkaları bulunan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Son dakika haberi: Ankara'da kuyumculara düşük ayarda altın satan 2 kişiye gözaltı
Son dakika haberi: Ankara'da kuyumculara düşük ayarda altın satan 2 kişiye gözaltı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Ankara'da kuyumculara düşük ayarda altın satan 2 kişiye gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Ankara'da kuyumculara düşük ayarda altın satan 2 kişiye gözaltı - Son Dakika
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