Ankara'da Kuyumcuyu Öldüren Şüpheli Ağrı'da Yakalandı
2 saat önce
Ankara'da kuyumcuyu öldüren şüpheli Ağrı'da yakalandıAĞRI - Ankara'da soygun için girdiği kuyumcuda iş yeri sahibini av tüfeği ile öldürüp kaçan S.B. Ağrı'nın Patnos ilçesinde kardeşinin evinde saklanırken yakalandı.
Ankara
'da kuyumcuyu öldüren şüpheli Ağrı
'da yakalandı
AĞRI - Ankara'da soygun için girdiği kuyumcuda iş yeri sahibini av tüfeği ile öldürüp kaçan S.B. Ağrı'nın Patnos
ilçesinde kardeşinin evinde saklanırken yakalandı. Olay sırasında şahsın yanında bulunan arkadaşı ise kaçtı.
15 Ocak'ta akşam saatlerinde Ankara Mamak Çağlayan
Mahallesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde meydana gelen olayda, yüzleri maskeli 2 kişi soygun için girdiği kuyumcuda iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i av tüfeğiyle öldürüp kaçtı. S.B. ve yanındaki C.E. olduğu tespit edilen şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Güvenlik güçleri yaptıkları araştırmada daha önceden birçok suçtan kayıtları bulunan 2 şüphelinin Ağrı'nın Patnos ilçesinde S.B.'nin kardeşinin evinde saklandıklarını tespit etti. Bunun üzerine dün gece saatlerinde düzenlenen operasyonda S.B. yakalanırken C.E. ise kaçtı.
Şüphelilerin saklanmalarına yardım ettikleri iddiasıyla 8 kişi daha gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:59 Kaynak: İHA
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