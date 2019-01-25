Son Dakika Haberleri: Ankara'da Kuyumcuyu Öldüren Şüpheli Ağrı'da Yakalandı

Ankara'da Kuyumcuyu Öldüren Şüpheli Ağrı'da Yakalandı

1 saat önce

Kuyumcuyu öldüren şüpheliler Ankara'ya getirildiANKARA'da 15 Ocak'ta soygun için girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i av tüfeği ile öldüren Seyfettin Bilir'in yakalanmasının ardından, olay sırasında yanında bulunan Cüneyt Eren de Batman'da yakalandı.

Ankara'da Kuyumcuyu Öldüren Şüpheli Ağrı'da Yakalandı, System.String[]
Kuyumcuyu öldüren şüpheliler Ankara'ya getirildi

ANKARA'da 15 Ocak'ta soygun için girdikleri kuyumcuda iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i av tüfeği ile öldüren Seyfettin Bilir'in yakalanmasının ardından, olay sırasında yanında bulunan Cüneyt Eren de Batman'da yakalandı. 2 şüpheli, Ankara'ya getirildi.

450 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Mamak ilçesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde meydana gelen olayda kar maskeli 2 kişi, soygun için girdikleri kuyumcuda kendilerine direnen iş yeri sahibi Nurettin Güzel'i av tüfeği ile ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra Ankara polisi güvenlik kamerasına yansıyan olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri ve 8 bin 372 aracın HTS kaydı incelendi.

Dükkandan bir şey alamadan kaçan şüphelilerdan Seyfettin Bilir, Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşayan kardeşinin evine düzenlenen bir operasyonla yakalandı. Diğer şüpheli Cüneyt Eren ise evden kaçtı. Cüneyt Eren de daha sonra Batman'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri iddiasıyla aralarında Seyfettin Bilir'in kardeşi de olan 7 kişi de Patnos, Mardin ve Batman'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındı.

Seyfettin Bilir, Cüneyt Eren ve diğer 7 kişi sorgulanmak üzere Ankara'ya getirildi. Şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:57 Kaynak: DHA

Batman, Ankara, 3. Sayfa
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