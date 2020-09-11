Kuyuya düşen köpekleri belediye ekipleri kurtardı! - Son Dakika

Ankara'nın Çubuk ilçesinde mahalle sakinlerinin köpek seslerini duyarak fark ettikleri kuyuda mahsur kalmış köpekleri belediye ekiplerine bildirilerek kurtarıldı.

Güldarpı Mahallesi'nde bir kuyudan köpek sesleri geldiğini duyanlar durumu, Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Yaklaşık 5 metrelik kuyudan çıkarılan köpekler, veterinerler tarafından kontrol edildikten sonra bakımlarının yapılması için merkeze götürüldü.