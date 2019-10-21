Son Dakika Haberleri: Ankara'da lastiği kopan kamyon devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da lastiği kopan kamyon devrildi: 1 yaralı

Ankara'da lastiği kopan kamyon devrildi: 1 yaralı

3 dakika önce

Ankara'da lastiği kopan kamyon devrildi: 1 yaralı Kamyonun lastiği koptu, sebze-meyveler yola döküldüANKARA - Ankara'da lastiği kopan sebze-meyve yüklü kamyon devrildi.

Ankara'da lastiği kopan kamyon devrildi: 1 yaralı

Kamyonun lastiği koptu, sebze-meyveler yola döküldü

ANKARA - Ankara'da lastiği kopan sebze-meyve yüklü kamyon devrildi. Kamyonun sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Olay, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan İvedik Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yenimahalle'den Ulus İstikametine seyreden S.Ö. kontrolündeki 54 ABN 734 plakalı sebze ve meyve yüklü kamyonun sağ arka kısmında bulunan iki lastiği koptu. Kopan lastikler nedeniyle kontrolden çıkan kamyon, İvedik Kavşağı mevkiinde devrildi.

Kazada, kamyonun sürücüsü S.Ö hafif yaralanırken, kamyonda bulunan meyve ve sebzeler ise yola saçıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralanan S.Ö.'nün tedavisini olay yerinde gerçekleştirirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle trafik akışı yaklaşık iki saat, tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Ankara'da lastiği kopan kamyon devrildi: 1 yaralı

Yenimahalle, Ankara, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:28 Kaynak: İHA
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