Ankara'da LGS'nin yapılacağı gün ilçe nüfus müdürlükleri açık olacak - Son Dakika

Ankara Valiliği, LGS'nin yapılacağı 20 Haziran'da 25 ilçe nüfus müdürlüğünün 07.30-13.00 saatleri arasında açık tutulacağını bildirdi.



Ankara Valiliği, 2020-LGS'nin yapılacağı gün, ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağına ilişkin açıklama yaptı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak 2020-Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'a (2020-LGS) katılacak öğrencilerden nüfus cüzdanını veya T.C. Kimlik Kartını kaybeden ya da yeniden çıkarmak isteyenlere 'Geçici Kimlik Belgesi' düzenlenebilmesi ve MERNİS nüfus bilgilerinde sorun olan öğrencilerin bilgi güncelleme işlemlerinin yapılabilmesi için ilimize bağlı 25 ilçe nüfus müdürlüğü 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.30-13.00 saatleri arasında açık tutulacaktır" denildi. - ANKARA