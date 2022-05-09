Ankara'da lise öğrencileri arama kurtarma robotu geliştirdi - Son Dakika
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Ankara'da lise öğrencileri arama kurtarma robotu geliştirdi

09.05.2022 20:05
Ankara'da lise öğrencileri arama kurtarma robotu geliştirdi

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencileri, gece ve gündüz görüş kamerası olan, deprem ve doğal afetlerde arama kurtarma ekiplerinin giremediği yerlere giderek afetzedelerin yerini tespit edebilen yapay zekalı robot geliştirdi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde lise öğrencileri, gece ve gündüz görüş kamerası olan, deprem ve doğal afetlerde arama kurtarma ekiplerinin giremediği yerlere giderek afetzedelerin yerini tespit edebilen yapay zekalı robot geliştirdi.

Çubuk Yunus Emre Anadolu Lisesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle bilim fuarı açıldı.

Öğretmenlerinin desteğiyle 48 öğrenci tarafından hazırlanan 17 projenin sergilendiği TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışını yapan Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, çalışmaları inceledi, öğrenci ve danışman öğretmenlerden bilgi aldı.

Farklı alanlarda projelerin yer aldığı fuarda, depremlerde göçük altında kalan afetzedelerin yerinin tespit edilmesi ve ilk yardım malzemesinin gönderilmesinde kullanılabilen yapay zekalı robot ilgi gördü.

Öğrenciler Melike Bağ, Umut Mete ve Erol Ömer Sakal'ın danışman öğretmenleri Kamil Kendirci'nin desteğiyle geliştirdiği robot, arama kurtarma ekiplerinin enkazda giremediği yerlere gidip afetzedelerin yerini tespit edebiliyor.

"Göçük altındakilere ilk yardım malzemesi ulaştırılabilecek"

Okul Müdürü Turgut Meydan, AA muhabirine, robotun göçükte girilemeyen dar ve riskli yerlere gönderilerek, sensörleri sayesinde canlıları tespit edebildiğini söyledi.

Projeleri hazırlayan öğrencileri tebrik eden Meydan, "48 öğrencimiz tarafından hazırlanan 17 projelerimiz TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Öğrencilerimizin araştırma, geliştirme ve bilimsel bilgiye ulaşma becerilerine katkıda bulunmak amacıyla böyle bir fuarı gerçekleştirdik. Bunlardan biri de yapay zekalı arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılabilecek robottur." diye konuştu.

Danışman öğretmen Kendirci ise öğrencileri tarafından geliştirilen robotun canlıyı tespit ettikten sonra hem görüntülü hem de sesli iletişimle yetkililere bilgi verdiğini anlattı.

Robotun yapay zeka sayesinde canlıyı kendisinin bulduğunu belirten Kendirci, "Hem ana bilgisayara hem telefona canlı bilgi atar. İçeridekiyle birebir canlı hem görüntülü hem sesli konuşma sağlar." dedi.

Geliştirdikleri robotla göçük altındaki afetzedelere gıda, su ve ilk yardım malzemesi ulaştırılabileceğini belirten öğrencilerden Melike Bağ da "Projemizin amacı deprem anında insanlara yardımda bulunmaktır. İlk defa böyle bir proje yaptık. Bize maliyeti 4 bin lirayı buldu. Çok çeşitli malzemeler kullandık. Yaklaşık 5 aylık bir çalışmanın sonunda robotumuzu kullanıma hazır hale getirdik." bilgisini paylaştı.

Öğrencilerden Umut Mete, robotun çok fonksiyonlu olduğunu ve göçüğün yanı sıra askeri sistemlerde de kullanılabileceğini aktardı.

Mete, "Robotumuz canlıyı algılayıp bir şekilde yanına ulaşabiliyor, ona yardım ulaştırabiliyor. Etraftaki canlıları görebiliyor. Uyuyorsa ya da baygınsa sesli ikazla uyandırabiliyor. Göçük altındaki canlının insan ya da hayvan, yetişkin ya da çocuk olduğunu tespit edebiliyor." ifadesini kullandı.

Ankara'da lise öğrencileri arama kurtarma robotu geliştirdi
Ankara'da lise öğrencileri arama kurtarma robotu geliştirdi
Ankara'da lise öğrencileri arama kurtarma robotu geliştirdi
Ankara'da lise öğrencileri arama kurtarma robotu geliştirdi
Ankara'da lise öğrencileri arama kurtarma robotu geliştirdi

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da lise öğrencileri arama kurtarma robotu geliştirdi - Son Dakika


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