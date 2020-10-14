Son dakika: Ankara'da lise öğrencileri bomba imha robotu üretti - Son Dakika

Son dakika: Ankara'da lise öğrencileri bomba imha robotu üretti

14.10.2020 10:18
Son dakika: Ankara'da lise öğrencileri bomba imha robotu üretti, System.String[]

Son dakika gündem haberi... ANKARA'da lise öğrencileri yaklaşık 2 ay süren çalışma sonrası yerli ve milli imkanlarla bomba imha robotu üretti.

ANKARA'da lise öğrencileri yaklaşık 2 ay süren çalışma sonrası yerli ve milli imkanlarla bomba imha robotu üretti. Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'ndan esinlenerek 'Naim' adı verilen robot, şüpheli paketleri saniyeler içerisinde imha ediyor.

Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi Robotik Takımı öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte yaklaşık 8 ay önce güvenlik güçleri için çok düşük maliyetli bomba imha robotu tasarladı. Pandemi koşullarına rağmen çalışmalarını sürdüren öğrenciler, yaklaşık 2 aylık çalışma sonrası robotu üretti. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 10,6 kilo ağırlığına sahip robot, kapalı alanlarda 300 metre, açık alanda ise 4,5 kilometre uzağa gidebiliyor. Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'ndan esinlenerek 'Naim' adı verilen robot, şüpheli paketleri saniyeler içerisinde imha ediyor.

'PROTOTİPİ ÜRETMEMİZ YAKLAŞIK 2 AY SÜRDÜ'Takım öğrencisi Kuzey Yıldız, bomba imha ekiplerinin kendilerinden üretilmesi basit ve ucuz tipten bir ürün istediklerini söyleyerek, "Tasarımı olabildiğince basit tutmaya çalıştık. Mekanik ve yazılımsal anlamda kompleks mekanizmalardan kaçındık. Bu hem toplam fiyatta hem de üretim anlamında da zaman kazandırdı. Prototipi üretmemiz yaklaşık 2 ay sürdü. Bu versiyonun 2'si toplam 1 günde birleştirilebiliyor. Bin 600 liraya mal edebiliyoruz. Toplamda 10,6 kilogram ağırlığına sahip. Kamera ile birlikte toplam 3 bin liraya bütün sistemi tamamlayabiliyoruz. Bazı elektronik yerlerin sabitlenmesinde de 3 boyutlu yazıcıları kullanmaya özen gösterdik. Fiyatı ve birleştirme fiyatını olabildiğince az tutabilmek için tasarımı olabildiğince bükme-demir parçalardan oluşturduk. Ürünün üzerindeki motorlar 360 watt ve 175 devir; bu da 300 kilo tekerlekli ağırlık çekmesini sağlıyor" dedi.'BAĞLANTI SÜRESİ 2 SANİYE'Yıldız, konfigürasyon üzerinde bulunan tekerlekler sayesinde, robotun beton, halı üzerinde ve bina içerisinde kullanıldığını kaydederek, "Bunun daha büyük tekerlekli versiyonlarını çıkarabiliyoruz. Olay yerine göre farklı konfigürasyonlar oluşturabiliyoruz. Kendi takımımız içerisinde robotlara genellikle Türk isimleri vermek biraz daha geleneğe dönüştü. Mesela büyük robotumuzun adı 'Mübaris', bu küçük robotumuzun adını da 'Naim' koyduk. Kaldırdığı ağırlık nedeniyle ve küçük ama güçlü bir robot olduğu için 'Naim' adını koyduk. Ayrıca görüştüğümüz ekiplerden 'olay yerine giderken trafiğe takılmak' ve 'kullanılan robotun bağlantısının uzun sürmesi' gibi şikayetler duyduk. Biz de bunu minimalize etmek için çalıştık. Manevra kabiliyeti baya yüksek. Bağlantı süresi oldukça kısa, neredeyse 1-2 saniye. Kumandayı çalıştırdığımız zaman direkt robota bağlanıyor. Kompakt olması ve yazılımsal anlamda direkt bağlanabilmesi zaman kazandırıyor" diye konuştu.'KULLANIM SÜRESİ 2,5 SAATE KADAR UZUYOR'Robotun alıcı ve verici ile birlikte kapalı alanlarda 300 metreye kadar, açık alanda ise 4,5 kilometre gidebildiğini kaydeden Yıldız, şunları söyledi: "Robot tek pille birlikte 45 dakika kadar kullanılabiliyor. Ancak pilden 4 tane sığdırıp, paralel bağlayabiliyoruz. Bu da sürenin 2,5 saate kadar uzamasını sağlıyor. Üzerinde kullanılan tekerlekler de üzerinden kolayca takıp çıkarılabilen tipten tekerlek sistemidir. İstenilen yere göre ayarlanabilen bir sistem yapmaya çalıştık. Robotik takımımızın amaçlarından biri de robotik ve teknoloji, insan ve canlı hayatına dokunmazsa ne anlamı olsun. Biz de bu yüzden insan hayatını kurtarabilecek basit bir ürün yapmaya çalıştık. BAU Global Başkanı ve Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Yücel'e bize verdiği katkılardan dolayı çok teşekkür ediyoruz."

Son dakika: Ankara'da lise öğrencileri bomba imha robotu üretti
Son dakika: Ankara'da lise öğrencileri bomba imha robotu üretti
Son dakika: Ankara'da lise öğrencileri bomba imha robotu üretti
Son dakika: Ankara'da lise öğrencileri bomba imha robotu üretti
Son dakika: Ankara'da lise öğrencileri bomba imha robotu üretti
Son dakika: Ankara'da lise öğrencileri bomba imha robotu üretti
Son dakika: Ankara'da lise öğrencileri bomba imha robotu üretti

Robot, Milli, Bomba, Lise, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ankara'da lise öğrencileri bomba imha robotu üretti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Kadir Şeker, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Trump'a tapan Hindistanlı adam depresyona girip hayatını kaybetti Koronaya yakalanan Ronaldo, karantina sürecini güneşlenerek geçiriyor Sergen Yalçın, adının aşk dedikodularına karıştığı Aslı Turanlı'yla ilgili ilk kez konuştu Malını mülkünü 3 oğluna veren baba şimdi zor durumda: Kirasını alıp, bana bakmıyorlar MasterChef'te Mehmet Şef, tabağını yetiştiremeyen Didem'in yemeğinin tadına dahi bakmadı Menajerimi Ara dizisinde "Tacize karşı susmayacağız" diyen Burçin Terzioğlu oyunculuğuyla mest etti İşte Apple'ın tanıtımını yaptığı iPhone 12'lerin Türkiye satış fiyatları
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim Avukat koca, karısının kendisini terk edip cinci hocaya kaçmasına isyan etti: Anormal münasebeti acı ile görmekteyim         
10:33
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor Öğretmen dizisi için, Balat'taki bir okula yapılan korkutucu dekor tepki çekiyor         
09:51
Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken Son Dakika! AYM üyesinin tepki çeken "Işıklar yanıyor" paylaşımı sonrası Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplanacak         
09:32
Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor Tüp mide ameliyatıyla 75 kilo verdi, bambaşka bir insana dönüştü! Eski halini görenler tanıyamıyor         
09:01
Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı Darbe iması içeren paylaşımı tepki çekmişti! AYM üyesi Engin Yıldırım çark etti: Maksadı aşan bir şekilde yorumlandı         
07:43
22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı 22 yaşındaki genç salıncak demirine asılı halde bulundu, ayaklarındaki detay kafa karıştırdı         
02:32
Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı Yılın aşk bombası patladı! Didem Soydan yeni sevgilisiyle ilk kez kameralara yakalandı         
22:44
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu         
18:54
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek         
17:38
Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti         
15:52
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 11:28:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Ankara'da lise öğrencileri bomba imha robotu üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei