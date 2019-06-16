Son Dakika Haberleri: Ankara'da lokantanın bacasında tutuşan yağ, 2 dükkanı küle çevirdi
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Ankara'da lokantanın bacasında tutuşan yağ, 2 dükkanı küle çevirdi

1 saat önce

Ankara'da lokantanın bacasında tutuşan yağ, 2 dükkanı küle çevirdiANKARA'da, iddiaya göre esnaf lokantasının bacasında biriken yağın alev alması sonucu çıkan yangında, lokanta ve bitişiğindeki büfe küle döndü.

Ankara'da lokantanın bacasında tutuşan yağ, 2 dükkanı küle çevirdi
ANKARA'da, iddiaya göre esnaf lokantasının bacasında biriken yağın alev alması sonucu çıkan yangında, lokanta ve bitişiğindeki büfe küle döndü. Altındağ Anafartalar Mahallesi Eşdost Sokak üzerinde bulunan esnaf lokantasında, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, dakikalar içinde lokantayı sararak bitişiğindeki büfeye de sıçradı. Yükselen alevleri gören çevre esnafı, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da dükkanların içinde arama yaptı. Polis, olay yerini emniyet şeridiyle kapatarak sokakta toplanan kalabalığı uzaklaştırdı. Yangın itfaiyenin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2 iş yerinin de kullanılamaz hale geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Bacada biriken yağın alev alması sonucu çıktığı öne sürülen yangın hakkında inceleme başlatıldı.
Ankara'da lokantanın bacasında tutuşan yağ, 2 dükkanı küle çevirdi
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 08:01 Kaynak: DHA
Ankara, Güncel
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