Ankara'da lüks mobilya fabrikası alev alev yandı - Son Dakika

Ankara'da lüks mobilya fabrikası alev alev yandı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde lüks mobilya fabrikasının depoya açılan havalandırma kısmında yangın çıktı. Alevlere teslim olan fabrikadaki bütün işçiler tahliye edildi olayda korkulan olmadı.

Başkentte, Elmadağ Hasanoğlan'da fabrikası bulunan lüks bir mobilya firmasının depoya açılan havalandırma kısmında yangın çıktı. Alevlerin büyümesiyle kontrolden çıkan yangın sonucunda fabrikasının büyük bir kısmı cayır cayır yandı. Olay anında içerde bulunan çok sayıda işçi tahliye edildi. Yangında bazı işçiler ise dumandan hafif şekilde etkilendi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi de sevk edildi. Fabrikaya giriş ve çıkış noktalarına poli ve jandarma ekipleri güvenliği sağladı. Yanan fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Tahliye olan işçiler ise yanan ekmek teknelerini endişe dolu gözlerle izledi. fabrikada taşeron ve fabrika işçisi olmak üzere 1500 kişinin çalıştığı öğrenildi.