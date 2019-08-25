Son Dakika Haberleri: Ankara'da lüks otomobil takla attı: 1 yaralı
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Ankara'da lüks otomobil takla attı: 1 yaralı

18 dakika önce

Ankara'nın Çankaya ilçesinde lüks bir otomobil takla atarak araziye uçtu.

Ankara'da lüks otomobil takla attı: 1 yaralı, System.String[]

Ankara'nın Çankaya ilçesinde lüks bir otomobil takla atarak araziye uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı'nda ilerleyen 06 AT 7066 plakalı lüks otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak boş araziye uçtu. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü hastaneye kaldırıldı.


Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Çankaya, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 03:13 Kaynak: İHA
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