Ankara'da madde bağımlılarının yakınlarından zorunlu tedavi talebi - Son Dakika
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Ankara'da madde bağımlılarının yakınlarından zorunlu tedavi talebi

06.06.2022 16:37
Ankara'da madde bağımlılarının yakınlarından zorunlu tedavi talebi

ANKARA'da madde bağımlılarının bir araya gelen yakınları, zorunlu tedavi uygulamasının acilen gündeme alınmasını istedi.

ANKARA'da madde bağımlılarının bir araya gelen yakınları, zorunlu tedavi uygulamasının acilen gündeme alınmasını istedi.

Çankaya ilçesindeki Anıt Park'ta bir araya gelen yaklaşık 50 kişilik grup, 'Sesimizi duyan var mı?' yazılı pankart açarak madde bağımlıları için yardım istedi. Grup adına açıklama yapan Hülya Çelik, seslerini duyurmak, yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, " Sağlık Bakanlığı'nın birkaç yıldır üzerinde çalıştığı 'Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmenliği' aradan geçen bunca zamana rağmen uygulamaya geçirilemedi. Çaresizlik içinde müşteriye dönüştürülmüş halimizle baş başa bırakılmış durumdayız. Hazırlığı yapıldığı söylenen düzenlemeler maalesef uzun süreden beridir kağıt üzerinde kalmıştır. İlgili düzenlemelerin çok acil bir şekilde uygulama aşamasına getirilmesi mutlak bir zorunluluktur" dedi.

Ardından taleplerini sıralayan Çelik, "Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) ile Yeşilay tedavi anlayışının, denetimli serbestlik uygulamalarının, bağımlıların hasta olduğu ve suçlu olmadığı gerçeğinden yola çıkarak cezaevi anlayışının acilen reforme edilmesini talep ediyoruz. Bağımlıların hasta olduğu dolayısıyla sağlıklı düşünemediği gerçeğinden yola çıkarak zorunlu tedavi uygulamasının acilen gündeme alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Ankara'da madde bağımlılarının yakınlarından zorunlu tedavi talebi
Ankara'da madde bağımlılarının yakınlarından zorunlu tedavi talebi
Ankara'da madde bağımlılarının yakınlarından zorunlu tedavi talebi
Ankara'da madde bağımlılarının yakınlarından zorunlu tedavi talebi
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da madde bağımlılarının yakınlarından zorunlu tedavi talebi - Son Dakika

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