Ankara'da Maden Ocağında Göçük
1 saat önce
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çayırhan Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait kömür ocağında galeri içinde çalışan işçiler Erdan Günündi, Orhan Kaynak ve Erdoğan Aldırmaz, kömür parçasının çökmesi sonucu yaralandı.
Yaralılara ilk müdahale maden ocağındaki sağlık ekibi tarafından yapıldı.
Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Erdoğan Aldırmaz taburcu edilirken Erdal Günündi Bilkent Şehir Hastanesine, Orhan Kaynak Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:25 Kaynak: AA
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