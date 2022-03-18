Ankara'da mağaza açılışında indirim izdihamı - Son Dakika
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Ankara'da mağaza açılışında indirim izdihamı

18.03.2022 14:53

ANKARA'da yeni açılan mağazada açılışa özel uygulanan indirim izdihama neden oldu.

ANKARA'da yeni açılan mağazada açılışa özel uygulanan indirim izdihama neden oldu. Yenimahalle ilçesindeki Güzelyaka Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen, daha çok ev eşyalarının satıldığı mağazada, ilk güne özel tüm ürünlerde yüzde 50 indirim uygulandı. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar açılışa yoğun ilgi gösterdi. Mağazanın önünde uzun kuyruk oluşturanlar kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalıştı. Bu sırada büyük izdiham oluştu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi. İndirimli ürünlerden almak isteyenler, birbirleriyle yarışırken, içeride de izdiham yaşanmasına neden oldu. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)-

Ankara'da mağaza açılışında indirim izdihamı
Ankara'da mağaza açılışında indirim izdihamı
Ankara'da mağaza açılışında indirim izdihamı
Ankara'da mağaza açılışında indirim izdihamı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da mağaza açılışında indirim izdihamı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da mağaza açılışında indirim izdihamı - Son Dakika
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