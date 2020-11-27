Ankara'da mağazalarda indirim yoğunluğu - Son Dakika

Ankara'da mağazalarda indirim yoğunluğu

ANKARA'da alışveriş merkezlerindeki mağazalarda indirim yoğunluğu yaşandı, kuyruk oluştu.

Başkent'te 'indirim günleri' nedeniyle birçok mağazada büyük indirimler uygulandı. İndirimden yararlanmak isteyen vatandaşlar, AVM'lerde ve mağazalarda yoğunluğa neden oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçümleri yapılarak AVM'ye giren vatandaşlar, indirim uygulanan mağazalarda yoğunluk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında belli sayıda müşterinin içeriye alınması nedeniyle vatandaşlar mağazaların önünde kuyruk oluşturdu. Fiziksel mesafeye uygun şekilde sıraya giren vatandaşlar, dakikalarca içeriye girmek için bekledi.

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Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,