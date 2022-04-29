Ankara'da Mahalle Muhtarının İddiası: "Ramazan Kolilerini AKP Mahalle Temsilcileri Dağıtıyor, Kendilerine Müslümanlar" - Son Dakika

TAMER ARDA ERŞİN

Ankara 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpınar, Keçiören Belediyesi'nin ramazan kolisi yardımlarını "AKP mahalle temsilcileri aracılığıyla" dağıttığını ileri sürdü. Gölpınar, "Ramazan ayının kutsallığından bahsederler ama iş paylaşmaya, dayanışmaya geldiği zaman da kendilerine Müslüman" dedi. Gölpınar, bütün muhtarlara yoksullara dağıtılması için 20 koli verilmesine karşın Belediye Başkanı Turgut Altınok'u eleştirdikleri için kendisi ve bir muhtar arkadaşına bunların verilmediğini de açıkladı. Belediye Başkanı Turgut Altınok ise Gölpınar'a "Belediyenin kapısını seçildiğinden beri bilmeyen, mahallesine hiçbir hizmet talebinde bulunmayan birkaç muhtardan biridir" diyerek, iddiaları reddetti.

Ankara'da Keçiören Belediyesi'nin ramazan kolisi yardımlarının "ayrımcılık" yapılarak dağıtıldığı iddia edildi. 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Ali Gölpınar, AKP'li Belediye Başkanı Turgut Altınok'u eleştirdiği için kendisi ve bir başka muhtar arkadaşına yoksul yurttaşlara verilmek üzere yardım kolisi gönderilmediğini belirterek şunları söyledi:

"Keçiören Belediyesi'nin ayrımcı tutumuyla yine yüz yüze kalıyoruz. Keçiören Belediyesi ayrımcı tutumunu devam ettiriyor. Daha önce 8 Mart'ta kadınlara salon talebimizi reddeden Keçiören Belediyesi şimdi de ramazan ayında, ramazan koli yardımını 19 Mayıs Mahallesi Muhtarlığı'na, muhtarlar aracılığıyla yardımı vermiyor."

Keçiören Muhtarlar Derneği'nin belediye tarafından arandığını ve "19 Mayıs Mahallesi ile Yeşiltepe Mahallesi haricinde her mahalleye 20'şer koli yardım" denildiğini söyleyen Gölpınar, "İstiyorlar ki 'Padişahım çok yaşa'. İstiyorlar ki her şeyde kendilerini alkışlayalım. Kendileriyle kol kola girelim. Memlekette hiçbir şey olmamış gibi belediye başkanının peşinden mahalle mahalle koşalım" dedi.

Gölpınar, Keçiören Belediyesi'nin ramazan kolisi yardımlarını AKP mahalle temsilcileri eliyle de dağıttığını savunarak, "Biz mahallemizdeki sorunları çözmek için her türlü resmi kurumlara gideriz, her türlü kurumlara başvuru yaparız. Resmi kurumların da kamu kaynakları parti eliyle dağıtmasına itiraz ederiz. Nedir bu? Keçiören Belediyesi ramazan kolilerini AKP mahalle temsilcileri aracılığıyla dağıttılar. Minarenin çalındığını herkes biliyor" diye konuştu.

Gölpınar, mahallesinden bir yurttaşın belediyeden yardım kolisi istediğinde AKP mahalle temsilcisine yönlendirildiğini şöyle anlattı:

"Ramazanın ilk haftasında bir telefon geldi bana. Mahallemizde yaşayan bir kadın 'Muhtarım bizim temsilcimiz senmişsin. Belediyeden telefon ettiler. 'Ramazan kolisini temsilcinden al'. Ben de ona dedim ki 'Belediye bize böyle bir şey söylemedi, bize de bir şey vermedi. Sizin yanlışlığınız var. AKP mahalle temsilciliği aracığıyla dağıtılıyordur'. Kadın iki, üç dakika sonra mesaj attı. Mesajda kadın diyor ki 'Muhtarım kusura bakma. Benim temsilcim siz değilmişsiniz. Çabanız için teşekkür ederim'. İşte AKP belediyeciliğinin, AKP zihniyetinin geldiği yer. Ramazan ayında dahi ayrım en üst safhada.

"KİM ÜYE ONA VERİLİYOR"

Kamu kaynakları kamu görevlileri tarafından mı dağıtılmalıdır, AKP parti temsilcileri tarafından mı dağıtılmalıdır? AKP temsilcileri tarafından dağıtıldığı için de ihtiyaç gözetilmeden, kim üye ona verilmektedir."

Gölpınar, kendisinden yardım isteyen yurttaş sayısının da arttığını belirterek, "Geçen yıl 'Muhtarım şu iki paketi kime verebilirim' diyen insanlar, bugün koli talep ediyor" dedi.

"KENDİLERİNE MÜSLÜMAN"

Gölpınar, belediyeye tepkisini sürdürerek, "Bunların hepsi kendine Müslüman. Şu mübarek günü dillerinden düşürmezler. Ramazan ayının kutsallığından bahsederler ama iş paylaşmaya, dayanışmaya geldiği zaman da kendilerine Müslüman" diye konuştu.

ALTINOK'TAN MUHTARA: "BELEDİYENİN KAPISINI BİLMİYOR"

19 Mayıs Mahalle Muhtarı Ali Gölpınar'ın iddialarını reddeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine yazılı olarak şu açıklamayı yaptı:

"Belediyenin kapısını seçildiğinden beri bilmeyen, mahallesine hiçbir hizmet talebinde bulunmayan birkaç muhtardan biridir. Gıda kolilerini tüm Keçiören'e, ihtiyaç sahibi tüm ailelerimize dağıtıyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'müzde kayıtları bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında belediyemize gelen her türlü talebi değerlendirmeye alıyor ve o ailelerimize de ivedilikle gıda kolisi yardımı yapıyoruz. 19 Mayıs Mahallemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da ayrım yapmadan yardım yapıyoruz. Varsa bu muhtarın da tespit ettiği ihtiyaç sahibi aile, isim ve adresleri bildirsin gereken yardımı yapalım. Asla ayrım yapmıyoruz, yapmayız da yapamayız da."