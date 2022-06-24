Ankara'da mahalle sakinleri sürekli yüksek sesle müzik dinleyen ve cadde ortasında drift yapan aracın önünü kesti. Sürücü aracından çıkarılıp darp edildi.
Ardından mahalle sakinleri aracı devirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi mahallelileri sakinleştirdi.
Mahalle sakinlerinden Hasan Çanakkaleli, "Arabanın sahibi ehliyeti olmayan ufak bir çocuk. Arabayla mahalle aralarında geziyor. Kalabalık bir mahalle burası. İnsanlar diyor, yapma etme. Ama söz dinlemiyor. Bütün milletin gırtlağına geldi. Mahalle halkı en sonunda dayanamayıp çocuğu aracın içinden aldı. Halk arabayı devirdi" dedi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ankara'da mahallenin huzurunu bozan 'driftçi' hayatının dersini aldı! Ehliyetsiz sürücünün aracını devirdiler - Son Dakika