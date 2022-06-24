Ankara'da mahallenin huzurunu bozan "driftçi" hayatının dersini aldı! Ehliyetsiz sürücünün aracını devirdiler - Son Dakika
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Ankara'da mahallenin huzurunu bozan "driftçi" hayatının dersini aldı! Ehliyetsiz sürücünün aracını devirdiler

24.06.2022 09:58

Ankara'da mahalle aralarında yüksek sesle müzik dinleyip, drift yapan ehliyetsiz bir sürücü tüm uyarılara rağmen mahalle halkını rahatsız etmeye devam etti. Artık duruma tahammül edemeyen mahalleli de ehliyetsiz çocuğu darp edip, aracı da devirdi.

Ankara'da mahalle sakinleri sürekli yüksek sesle müzik dinleyen ve cadde ortasında drift yapan aracın önünü kesti. Sürücü aracından çıkarılıp darp edildi.

POLİS EKİPLERİ MAHALLELİYİ SAKİNLEŞTİRDİ

Ardından mahalle sakinleri aracı devirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi mahallelileri sakinleştirdi.

"HALK ARABAYI DEVİRDİ"

Mahalle sakinlerinden Hasan Çanakkaleli, "Arabanın sahibi ehliyeti olmayan ufak bir çocuk. Arabayla mahalle aralarında geziyor. Kalabalık bir mahalle burası. İnsanlar diyor, yapma etme. Ama söz dinlemiyor. Bütün milletin gırtlağına geldi. Mahalle halkı en sonunda dayanamayıp çocuğu aracın içinden aldı. Halk arabayı devirdi" dedi.

YORUMLAR
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TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNİ DEVİRDİLER: 4 GÖZALTI TARTIŞTIKLARI SÜRÜCÜNÜN OTOMOBİLİNİ DEVİRDİLER: 4 GÖZALTI İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlar trafik ışıklarını bozdu İki otomobil çarpıştı, savrulan araçlar trafik ışıklarını bozdu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da mahallenin huzurunu bozan 'driftçi' hayatının dersini aldı! Ehliyetsiz sürücünün aracını devirdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da mahallenin huzurunu bozan "driftçi" hayatının dersini aldı! Ehliyetsiz sürücünün aracını devirdiler - Son Dakika
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