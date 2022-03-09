Ankara'da mal varlığına karşı işlenen suç oranı azaldı - Son Dakika
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Ankara'da mal varlığına karşı işlenen suç oranı azaldı

09.03.2022 13:41
Ankara'da mal varlığına karşı işlenen suç oranı azaldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte mal varlığına karşı işlenen suçlarda son 5 yılda büyük oranda düşüş sağlandığını bildirdi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte mal varlığına karşı işlenen suçlarda son 5 yılda büyük oranda düşüş sağlandığını bildirdi.

Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından, "Alınan tedbirler ve sizlerin doğru çağrılarınızla yapılan yakalamalar neticesinde Ankaramızda mal varlığına karşı işlenen suçlarda son 5 yılda büyük oranda düşüş sağlandı." bilgisi verilerek, başkentte son 5 yılda mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili veriler paylaşıldı.

Buna göre, Ankara'da 2017'de 61 bin 487, 2018'de 35 bin 864, 2019'da 23 bin 625, 2020'de 19 bin 200 ve 2021'de 19 bin 156 mal varlığına karşı suç işlendi.

Bu suç oranı 2017'den 2021'e yüzde 68 azaldı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Twitter, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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