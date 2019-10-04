Ankara'da Mamak Belediye Meclisinin kararıyla Çocuk Konuk Evleri açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesinin kapattığı çocuk evlerinden tahliye ettiği çocuklara Büyükşehir Belediyesi Meclis kürsüsünden sahip çıkacağını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, konuyu Mamak Belediye Meclisi gündemine taşıyarak çocuk konuk evlerinin kurulmasına ilişkin meclis kararı aldı.



Ekim ayı Mamak Belediye Meclis Toplantısı 1'inci birleşiminde AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin kabul oyu, CHP'li meclis üyelerinin ret oyu sonucu oy çokluğu ile alınan kararla Mamak Belediyesi Çocuk Konuk Evleri'nin kurulmasına karar verildi. Oylama öncesi konu ile alakalı meclis üyelerine bilgi veren Başkan Köse, "5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14'üncü maddesi gereği böyle bir karar aldık. Bölgemizde Mamak Belediye Başkanına tahsis edilmiş başkanlık konutunu ve yakınındaki bir başka evi öksüz ve yetim çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde gerekli bütün donanımları sağlayarak Çocuk Konuk Evi'ne dönüştürdük. Mobilyasıyla, mutfağıyla ihtiyaçlarının tamamını şu anda sağladık, hazır olarak bekliyor. Süreç içerisinde sıkıntıya giren çocuklarımızın aileleriyle temaslar kurduk. İnşallah burada alacağımız karar sonrası çocuklar misafir edilmeye başlanacak. Bu süreçte siz değerli meclis üyelerimizle beraber olmak istiyoruz, destek bekliyoruz. Sizlerle beraber yavrularımıza sahip çıkalım istiyoruz" dedi.



"Riskten daha çok bir sorumluluk olarak görüyoruz"



Büyükşehir belediyelerine ve 100 binin üzerinde nüfusu olan ilçe belediyelerine 5393 sayılı Belediye Yasası'nda Çocuk Konuk Evi açma görevi verilmesine dair yasadan yola çıkarak sorumluluk kararı aldıklarını ifade eden Başkan Köse, "Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak için gerekli tüm önlemleri aldık. Maksimum gayret sarf ediyoruz ve edeceğiz. Hayat risktir, risk almış olabiliriz. Fakat biz işin özüne şöyle bakıyoruz. Yetim çocuklarımıza bakmayı riskten daha çok bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu çocuklar bakıma muhtaç ve biz bu çocuklara öyle ya da böyle bakacağız. Hatta benim ileride bir önerim daha olacak. Bir vakıf kuralım ve gönüllüler bu vakıfa katılsın. Öksüz ve yetim çocuklar için başka ne gibi projeler yapabiliriz hep beraber oturup konuşalım. Bu konular hepimizin sorumluluğunda olan konulardır" dedi.



Mikrofonlar asla kapanmayacak



Bütün meclis üyelerine konuyla ilgili söz hakkı vermek istediğini ve isteyen meclis üyelerinin kürsüye çıkarak fikirlerini özgürce dile getirmesi gerektiğini kaydeden Başkan Köse, "Bu kürsü milletin kürsüsüdür. Sizler seçilmiş insanlarsınız, sonuna kadar burada düşüncelerinizi ifade etmek sizin hakkınız, bu bir lütuf değildir. Ben burada sadece belediye başkanı olarak oturmuyorum, ben burada meclisi yöneten birisi olarak oturuyorum. Her birinizin sonuna kadar konuşmaya hakkı var, burada süre sınırlaması da yok. Bu kürsü milletin kürsüsü, bu meclis milletin meclisidir. Sizlerin mikrofonu asla kapanmayacak" dedi. - ANKARA