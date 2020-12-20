Ankara'da market deposunda yangın - Son Dakika

Ankara'da market deposunda yangın
20.12.2020 14:59
ANKARA'da bir market zincirinin ana tedarik deposu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
ANKARA'da bir market zincirinin ana tedarik deposu, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 10.00 sıralarında Altındağ ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. Kent genelinde çok sayıda şubesi bulunan marketin ana tedarik deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalede bulunduğu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen depoda, yaklaşık 15 milyon TL'lik ürün bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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