Ankara'da marketleri soyan 3 şüpheliyi JASAT yakaladı - Son Dakika

ANKARA'da, 6 marketten 10 bin TL değerinde ürün çaldığı öne sürülen 3 hırsızlık şüphelisi, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi'nde 6 farklı markette hırsızlık yaşandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan JASAT, hırsızlık şüphelisi A.Y., V.K. ve İ.Y.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları araç içerisinde yapılan aramada ise 10 bin TL değerinde market ürünü ele geçirdi. Ele geçirilen ürünler market sahiplerine teslim edilirken A.Y., V.K. ve İ.Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,