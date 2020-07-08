Ankara'da maske denetimi - Son Dakika

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, 35 ekip, 96 personelle koronavirüse karşı tedbirler kapsamında maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi.

Ankara Valiliği koordinasyonunda, Sincan'da koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler ile yayaların maske kuralına uyup uymadıklarına ilişkin denetim gerçekleştirildi. Denetime, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden 46, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan 20, İlçe Müftülüğü'nden 10, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden 3, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 6, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden 3 ve ilçe belediyesinden 8 personel olmak üzere toplam 96 personel katıldı. Alışveriş merkezi, kafe ve restoranların yanı sıra vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde kurallara uyup uyulmadığı ve maske kullanıp kullanılmadığı kontrol edildi. Polis ekipleri maske kullanmayanlara idari para cezası kesti. Ayrıca, vatandaşların çoğunluğunun maske kullandığı görüldü.