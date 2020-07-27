Ankara'da maske takmayan 1012 kişiye para cezası - Son Dakika

ANKARA Valiliği, kentte yapılan denetimlerde, bir hafta içinde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1012 kişiye toplam 910 bin 800 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "20 Temmuz-26 Temmuz tarihleri arasında ilimizde yaptığımız denetimlerde, maske takma zorunluluğunu ihlal eden 1012 kişiye toplam 910 bin 800 lira idari para cezası uygulandı. Unutmayalım; hastalıktan korunmanın en kestirme yolu tedbirlere riayettir" denildi.

Haber: ANKARA, -