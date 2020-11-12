Ankara'da maske takmayan 19 bin 236 kişiye para cezası - Son Dakika

Ankara'da maske takmayan 19 bin 236 kişiye para cezası
12.11.2020 11:30
Ankara'da maske takmayan 19 bin 236 kişiye para cezasıANKARA Valiliği, kentte yapılan denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 19 bin 236 kişiye toplam 5 milyon 717 bin 52 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.
Ankara'da maske takmayan 19 bin 236 kişiye para cezası
ANKARA Valiliği, kentte yapılan denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 19 bin 236 kişiye toplam 5 milyon 717 bin 52 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsle mücadelede 11 Ekim- 11 Kasım tarihleri arasında denetim ekiplerimizin yaptığı kontrollerde maske kuralına uymayan ve hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını tehdit eden 19 bin 236 kişiye toplam 5 milyon 717 bin 52 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.
ANKARA, -
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