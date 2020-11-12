Ankara'da maske takmayan 19 bin 236 kişiye para cezası - Son Dakika

Ankara'da maske takmayan 19 bin 236 kişiye para cezası

ANKARA Valiliği, kentte yapılan denetimlerde maske takma zorunluluğunu ihlal eden 19 bin 236 kişiye toplam 5 milyon 717 bin 52 lira idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsle mücadelede 11 Ekim- 11 Kasım tarihleri arasında denetim ekiplerimizin yaptığı kontrollerde maske kuralına uymayan ve hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını tehdit eden 19 bin 236 kişiye toplam 5 milyon 717 bin 52 lira idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

ANKARA, -