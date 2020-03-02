Ankara'da Mehmetçik için 'zafer' duası edildi - Son Dakika
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Ankara'da Mehmetçik için 'zafer' duası edildi

6 saat önce

ANKARA'da, Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Ankara'da Mehmetçik için 'zafer' duası edildi, System.String[]

ANKARA'da, Suriye'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için sabah namazında camilerde Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Hacı Bayram Camii'nde düzenlenen programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan Fetih suresinin ardından sabah namazını kıldıran Başkan Erbaş, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için 'zafer' duası etti.

'DUALARIMIZ ASKERLERİMİZLE BERABER'

Namaz sonrasında açıklamada bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Çok önemli günler yaşıyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz, Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattı. Milletimizin gönlü, aklı, fikri askerlerimizle beraber. Dualarımız da onlarla beraber, Diyanet İşleri Başkanlığımız, bugün Türkiye'nin her yerinde bütün camilerimizde sabaha namazında Fetih Suresi'yle, dualarla buna öncülük etti. Allah ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin. Hem bölgemizde, hem dünyada barışın, milletimizin hukukunun, mazlumların hukukunun savunucusu olan Türkiye'yi ve ordusunun muzaffer olması hem bölge, hem dünya barışı için önemli. Bütün arzumuz, gönlümüz, dualarımız askerlerimizle beraber" dedi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Caner ÜNVER/ ANKARA, -


Fetih Suresi, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:18 Kaynak: DHA
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