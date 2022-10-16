ANKARA'DA MEME KANSERİ FARKINDALIĞI İÇİN KOŞU DÜZENLENDİ

ANKARA'da Güven Sağlık Grubu, meme kanserine dikkat çekmek için yakalarına pembe kurdele takan sporcuların katılımıyla 'Başkent Ankara Koşusu' düzenledi.

Ankara'da Güven Hastanesi, '1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı' nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 'Başkent Ankara Koşusu' düzenledi. Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümü anısına bu yıl ilk kez düzenlenen koşuya yaklaşık 600 kişi katıldı. Eymir Gölü çevresinde gerçekleşen koşuda, katılımcılar meme kanserine dikkat çekmek için yakalarına pembe kurdele takıp pembe balon uçurdu. 'Bugün Yakanda Daima Aklında' sloganıyla gerçekleşen koşuda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

'HER 8 KADINDAN BİRİ RİSKİ ALTINDA'

Güven Hastanesi Meme ve Endokrin Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Ali Uğur Emre, Güven Sağlık Grubu olarak Ankara'nın başkent oluşunun anısına bu yıl ilk kez düzenlenen Başkent Ankara Koşusu'nda meme kanserine karşı farkındalık yaratmayı amaçladıklarını söyledi. Meme kanserinin kadınlarda en sık rastlanan kanser olduğunu ifade eden Emre, günümüzde her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski altında olduğunu, yılda 18 bin civarında meme kanseri tanısının gözlemlendiğini belirtti.

'ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ'

Meme kanserinin önlenebilir bir hastalık olmadığını ancak erken teşhis edilebilir ve bu sayede tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu dile getiren Emre, meme kanserine karşı kadınların her ay kendi kendine meme muayenesi yapmalarını tavsiye etti. Meme kanserinde en sık rastlanan belirtilerin memede ele gelen kitle, meme derisi ve meme başında içe çekilmeler olduğunu belirten Emre, "Bizim istediğimiz; bu belirtiler ortaya çıkmadan, görüntüleme ile tespit edilebilir en erken dönemde tespit etmek" dedi.