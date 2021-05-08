Ankara'da, Mescid-i Aksa saldırısı kınandı - Son Dakika

Ankara'da, Mescid-i Aksa saldırısı kınandı

ANKARA'da Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da cemaate yönelik saldırısını protesto etti.

Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, Seğmenler Parkı'nda toplandı. Grup, 'Filistin bağımsız olacak, başkenti Kudüs olacak' yazılı pankartı açarak, 'Özgür Filistin, özgür Kudüs', 'Batı Asya Birliği İsrail'i yenecek', 'ABD ve İsrail kaybedecek, Türkiye ve Filistin kazanacak' yazılı dövizler taşıdı. Yapılan basın açıklamasında, "Bugün 'Filistinli kardeşlerimizin yanındayız' demek için buradayız. Bunlar eli kanlı bir terör devletinin ajanlarıdır, suçlularıdır. Bunlar dün gece o kanlı postallar ile kutsalımız olan Mescid-i Aksa'yı kirletmişlerdir. Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinli kardeşlerimize saldırmışlardır. Bunlar senelerdir Filistin'de yürüttükleri işkence ile katliamlarla insanlığı ayaklar altına alıp ciğerlerimizi dağlayanlardır. Öfkemiz büyüyor. İçimizde, dün hain saldırıda yaralanan Filistinli kardeşlerimizin acısı var. Türk gençliğinin yüreği Filistin halkı ile birliktedir. Filistin halkının davası Türk milletinin ve tüm mazlum milletlerin davasıdır. Dün gece yapılanlar, 10 Mayıs'ta yapılacak saldırıların işaret fişeğidir. 10 Mayıs günü bir kez daha işgal edeceklerini bir kez daha kana bulayacaklarını bugünden ilan ediyorlar. Lanetliyoruz, kınıyoruz" denildi.

Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı.