Ankara'da meslek yüksekokul öğrencileri şeker ilavesiz çikolata yaptı - Son Dakika
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Ankara'da meslek yüksekokul öğrencileri şeker ilavesiz çikolata yaptı

01.06.2022 13:26
Ankara'da meslek yüksekokul öğrencileri şeker ilavesiz çikolata yaptı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Gıda İşleme Bölümü öğrencileri, hurma özü kullanarak şeker ilavesiz çikolata üretti.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Gıda İşleme Bölümü öğrencileri, hurma özü kullanarak şeker ilavesiz çikolata üretti.

Bu yıl ilk mezunlarını verecek olan AYBÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü öğrencileri, Öğretim Görevlisi Dr. Elif Tuğçe Aksun Tümerkan rehberliğinde, el yapımı çikolata yaptı.

Yüksekokul Müdürü Öğretim Görevlisi Veliddin Çiftçi, AA muhabirine öğrencilerin Özel Gıdalar dersinde doğal ürünlerden sağlıklı gıdalar elde etmeye çalıştığını söyledi.

Bu kapsamda hurma özünden çikolata yapıldığını ifade eden Çiftçi, "Üniversitemizin diğer bölümlerinde uzmanlar tarafından testleri yapıldı. Protokol üyelerine de sunduk. Çok olumlu geri dönüşler aldık. Tatlandırıcı veya katkı maddesi kesinlikle kullanılmıyor. İçerisinde kullanılan hurma ülkemizde üretilenlerden. AYBÜ amblemini taşıyan çikolatamız şeker hastaları ve diyet için uygun formülasyonlarla üretildi. Biz bu kapsamda yeni ürünler geliştirmeyi de hedefliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Öğretim Görevlisi, Çiftçi, Hurma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da meslek yüksekokul öğrencileri şeker ilavesiz çikolata yaptı - Son Dakika


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