Son Dakika Haberleri: Ankara'da metal boru fabrikasında yangın
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Ankara'da metal boru fabrikasında yangın

31 dakika önce

ANKARA'da, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ısıl işlem yapan metal boru fabrikasında çıkan yangında, zarar meydana geldi.

Ankara'da metal boru fabrikasında yangın, System.String[]

ANKARA'da, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ısıl işlem yapan metal boru fabrikasında çıkan yangında, zarar meydana geldi.

Sincan OSB'de yaklaşık 70 kişinin çalıştığı, ısıl işlem yapan metal boru fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Madeni yağın tutuşmasıyla çıktığı belirtilen yangını fark eden çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında 30 ton madeni yağın yandığı tespit edildi.

Ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Organize Sanayi Bölgesi, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:29 Kaynak: DHA
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Sincan OSB'de yangın
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