Ankara\'da metro durağında raylara düşen kadın kurtarıldı

Ankara'da metro durağında beklerken raylara düşen kadın, çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kızılay Metro durağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, durakta beklerken dengesini kaybeden bir kadın, raylara düştü. Baygın halde rayların üzerine düşen kadın, durakta bekleyen diğer vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, seferlerin yaklaşık 20 dakika geciktiği öğrenildi. - ANKARA