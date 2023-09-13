Ankara'da metro durağında raylara düşen kadın kurtarıldı - Son Dakika

Ankara'da metro durağında raylara düşen kadın kurtarıldı

Ankara\'da metro durağında raylara düşen kadın kurtarıldı
Son Güncelleme: 13.09.2023 20:21

Ankara'da Kızılay Metro durağında beklerken dengesini kaybeden bir kadın raylara düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarılan kadının düşme sonucu yaralanmadığı belirtildi.

Ankara'da metro durağında beklerken raylara düşen kadın, çevredekilerin yardımı ile kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Kızılay Metro durağında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, durakta beklerken dengesini kaybeden bir kadın, raylara düştü. Baygın halde rayların üzerine düşen kadın, durakta bekleyen diğer vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, seferlerin yaklaşık 20 dakika geciktiği öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Ankara'da metro durağında raylara düşen kadın kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da metro durağında raylara düşen kadın kurtarıldı - Son Dakika
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