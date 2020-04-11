Ankara'da Metro ve Ankaray seferleri durduruldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da Metro ve Ankaray seferleri durduruldu - Son Dakika

Ankara'da Metro ve Ankaray seferleri durduruldu

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu Metro ve Ankaray seferlerinin durdurulduğunu duyuruldu.

Ankara'da Metro ve Ankaray seferleri durduruldu, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu Metro ve Ankaray seferlerinin durdurulduğunu duyuruldu.


Ankara Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ankaray ve Metro seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Belediyeye ait Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise iki günlük yasak nedeniyle otobüs seferlerinin de kısıtlı olarak uygulanacağı bildirildi.


EGO otobüsleri çalışacak


Sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında tutulan meslek gruplarındaki vatandaşlar için düzenlenecek olan otobüsler, 07.00-09.00 ve 16.30-19.30 saatleri arasında hizmet verecek.


EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "EGO Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği cumartesi-pazar günlerinde EGO otobüsleri ile saat 07.00-09.00 ve 16.30-19.30 arasında, sokağa çıkma muafiyetinde olan sağlık çalışanlarımız ile diğer vatandaşlarımıza hizmet verecektir. ANKARAY ve metro kapalı olacaktır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:45 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak (Özel) Sokağa çıkma yasağında çatı katında boks havadan görüntülendi
Talisca'nın Talisca'nın "Geliyor gönlümün efendisi" paylaşımı, Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı         
09:15
ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu ABD, Hizbullah komutanı Kawtharani'nin başına 10 milyon dolar ödül koydu         
09:04
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere hapis ve para cezası uygulanacak         
09:01
Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi         
08:31
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu         
08:16
Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
08:16
Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da yollar boş kaldı         
08:00
Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu Survivor 2020'de son model arabanın kazananları belli oldu         
07:50
Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak         
02:16
Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek         
00:46
İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı İBB çalışanı 350 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
00:30
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı         
00:28
Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor Wesley Sneijder, Galatasaray'ın başına geçmek istiyor         
00:05
Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın Fahrettin Altun'dan vatandaşlara uyarı: Paniğe kapılmayın         
23:58
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi         
23:55
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi         
23:45
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sokağa çıkma yasağının detaylarını tek tek anlattı         
23:13
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik         
23:09
Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü Ali Koç, Teknik Direktör Marc Wilmots ile görüştü         
22:53
Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı         
22:50
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti         
22:28
Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar fırınlara akın etti         
22:20
Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı         
22:12
Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı Son Dakika: Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehirde sokağa çıkma yasağı başladı         
21:48
Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı Adalet Bakanlığı, cezaevlerinde koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerin süresini uzattı         
21:47
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu 46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu         
21:45
Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti Bakan Koca'nın 3 gün arayla paylaştığı iki korona haritası arasındaki fark dikkat çekti         
21:39
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı         
21:23
Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Yapılamayan eğitimlerin telafisi ve yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
21:16
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı         
21:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2020 09:28:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da Metro ve Ankaray seferleri durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]