Ankara'da Metro ve Ankaray seferleri durduruldu - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu Metro ve Ankaray seferlerinin durdurulduğunu duyuruldu.



Ankara Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma yasağı nedeniyle Ankaray ve Metro seferlerinin durdurulduğunu açıkladı. Belediyeye ait Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise iki günlük yasak nedeniyle otobüs seferlerinin de kısıtlı olarak uygulanacağı bildirildi.



EGO otobüsleri çalışacak



Sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında tutulan meslek gruplarındaki vatandaşlar için düzenlenecek olan otobüsler, 07.00-09.00 ve 16.30-19.30 saatleri arasında hizmet verecek.



EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, "EGO Genel Müdürlüğü, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği cumartesi-pazar günlerinde EGO otobüsleri ile saat 07.00-09.00 ve 16.30-19.30 arasında, sokağa çıkma muafiyetinde olan sağlık çalışanlarımız ile diğer vatandaşlarımıza hizmet verecektir. ANKARAY ve metro kapalı olacaktır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA