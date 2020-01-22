Ankara'da metroda seyahat ederken terör örgütü FETÖ'nün propagandasını yapan ve görüntüleri sosyal... - Son Dakika

Ankara 'da metroda seyahat ederken terör örgütü FETÖ'nün propagandasını yapan ve görüntüleri sosyal medyada dolaşan 4 kişi gözaltına alındı. - ANKARA

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