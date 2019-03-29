Ankara'da Metruk Binada Yangın: 5 Ölü (1)
1 saat önce
ANKARA'da 2 katlı metruk bir binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.
ANKARA'da 2 katlı metruk bir binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Altındağ
ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi'nde Afganistan
uyruklu kişilerin kaldığı belirtilen 2 katlı metruk binada, sabah saatlerinde yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:34 Kaynak: DHA
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