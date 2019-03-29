Son Dakika Haberleri: Ankara'da Metruk Binada Yangın: 5 Ölü (1)

Ankara'da Metruk Binada Yangın: 5 Ölü (1)

1 saat önce

ANKARA'da 2 katlı metruk bir binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da Metruk Binada Yangın: 5 Ölü (1), System.String[]
ANKARA'da 2 katlı metruk bir binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Altındağ ilçesindeki Ata Sanayi Sitesi'nde  Afganistan uyruklu kişilerin kaldığı belirtilen 2 katlı metruk binada, sabah saatlerinde yangın çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:34 Kaynak: DHA

Altındağ, Ankara, Güncel
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