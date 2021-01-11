Ankara'da meydana gelen 4.5'lik depremin yeraltındaki ürkütücü sesi korkuttu - Son Dakika
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Ankara'da meydana gelen 4.5'lik depremin yeraltındaki ürkütücü sesi korkuttu

11.01.2021 01:51
Ankara'da meydana gelen 4.5'lik depremin yeraltındaki ürkütücü sesi korkuttu

ANKARA'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

ANKARA'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremin yeraltındaki ses kaydı Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

Merkez üssü Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kocaeli Üniversitesi Araştırma Görevlisi Hamdullah Livaoğlu, Ankara depremine ait ürkütücü sinyalin 66 kilometre uzaklıkta Çankırı istasyonundaki kaydı üzerinde çalışma yaptı. Livaoğlu depremin ses kaydını işitebilir hale dönüştürdüklerini belirterek, "Deprem nispeten düşük büyüklükte olduğu için ses derin ve tok bir uğultu şeklinde işitilebiliyor. Alçak frekanslarda birkaç saniye içersinde sönümleniyor." dedi.

Kaynak: DHA
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Kocaeli Üniversitesi, Kalecik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da meydana gelen 4.5'lik depremin yeraltındaki ürkütücü sesi korkuttu - Son Dakika

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