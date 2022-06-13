Ankara'da meydana gelen sel felaketinde üzücü bilanço: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayıp

Başkent'in genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Meydana gelen sel nedeniyle caddeler göle dönerken, ev ve iş yerlerini de su bastı. Sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Akyurt'tan gelen haberle birlikte yükseldi.

SELDEN KAÇARKEN DÜŞTÜ

Ankara'nın Akyurt ilçesi selin en çok vurduğu bölgelerden biri oldu. Akyurt'ın Teberik Köyü'nde yaşayan 67 yaşındaki Mustafa Demirel, selden kaçarken düşerek yaşamını yitirdi. Demirel'in cenazesi Akyurt Devlet Hastanesi'ne getirildi.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Yine Akyurt ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen sel nedeniyle 21 yaşındaki Muhammet Şahin iş yerinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

SEL SULARIYLA SÜRÜKLENDİ

11 Haziran'da ise Altındağ'daki Karapürçek Mahallesi Tatlar Deresi, yoğun yağış nedeniyle taştı, çok sayıda araç sel sularıyla sürüklendi. Rehabilitasyon merkezinde servis şoförü olarak çalışan 27 yaşındaki İlkay Yiğit, sel sularına kapılara kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları yürüten ekipler, Yiğit'in cansız bedenini dere kenarında, sel sularıyla sürüklenen ağaç dallarının arasında bulundu.

KAYIP 1 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Başkent'te, Tatlar Deresi'nin taşması sonucu meydana gelen selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarına tekrar başlandı. Kentte etkili olan sağanağın ardından Altındağ ilçesindeki Tatlar Deresi'nin bulunduğu bölgede meydana gelen selde bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine gece boyunca arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Balık adamların da katıldığı çalışmalara, sivil toplum örgütleri de destek veriyor. Arama kurtarma çalışmaları, dere yatağı boyunca 15 kilometrekarelik bölgede ve Çubuk Barajı rekreasyon alanında sürüyor.

MANSUR YAVAŞ BAŞSAĞLIĞI MESAJI PAYLAŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akyurt'ta hayatını kaybeden 2 vatandaş için başsağlığı mesajı yayımladı. Yavaş paylaşımında "Sel felaketinin etkisini gösterdiği Akyurt ilçemizde hayatını kaybeden hemşehrilerimiz Muhammed Şahin'e ve Mustafa Demirel'e Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU, TATLAR DERESİ'NDE İNCELEME YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da selde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının balık adamlar, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum örgütlerinin desteğiyle sürdürüleceğini açıkladı. Bakan Soylu, başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi bölgesinde arama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.