Ankara'da meydana gelen sel sebebiyle yıkılan istinat duvarının altında kalan otomobil kağıt gibi ezildi

Ankara'da Cuma günü meydana gelen sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat duvarı çöktü.

KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Çökme sonucunda duvarın altında kalan bir otomobil kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yığınları kaldırarak temizlik gerçekleştirdi. Yığınları kaldıran ekipler otomobilin kağıt gibi olduğunu gördü.

ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Otomobilde herhangi bir vatandaşın olmaması büyük bir şans olarak görüldü. Olay yerine gelen ekipler otomobili çekiciyle kaldırdı.