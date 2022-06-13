Ankara'da meydana gelen sel sebebiyle yıkılan istinat duvarının altında kalan otomobil kağıt gibi ezildi - Son Dakika
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Ankara'da meydana gelen sel sebebiyle yıkılan istinat duvarının altında kalan otomobil kağıt gibi ezildi

13.06.2022 09:02
Ankara'da meydana gelen sel sebebiyle yıkılan istinat duvarının altında kalan otomobil kağıt gibi ezildi

Ankara'da Cuma günü etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen sel nedeniyle bir istinat duvarı çöktü. Çökme sonucu istinat duvarının altında kalan bir aracın kağıt gibi ezildiği fark edildi.

Ankara'da Cuma günü meydana gelen sağanak yağış sonrası meydana gelen selden dolayı bir istinat duvarı çöktü.

KAĞIT GİBİ EZİLDİ

Çökme sonucunda duvarın altında kalan bir otomobil kağıt gibi ezildi. İhbar üzerine gelen olay yerine gelen itfaiye ekipleri yığınları kaldırarak temizlik gerçekleştirdi. Yığınları kaldıran ekipler otomobilin kağıt gibi olduğunu gördü.

Ankara'da sel nedeniyle istinat duvarının altında kalan otomobil kağıt gibi ezildi

ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Otomobilde herhangi bir vatandaşın olmaması büyük bir şans olarak görüldü. Olay yerine gelen ekipler otomobili çekiciyle kaldırdı.

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da meydana gelen sel sebebiyle yıkılan istinat duvarının altında kalan otomobil kağıt gibi ezildi - Son Dakika

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