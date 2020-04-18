Ankara'da meydanlar, caddeler boş kaldı - Son Dakika

ANKARA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında yayımladığı genelge ile Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 5,5 milyon nüfusu bulunan Ankara'da cadde ve sokaklar yasak nedeniyle boş kaldı. Başkent'in en yoğun meydanları Kızılay ve Ulus, sessizliğe büründü. Trafiğe çıkan araç sayısı da oldukça azaldı. Polis ekipleri, cadde ve sokaklar ile yollarda denetim yaptı. Sürücülerin ve yolcuların izin belgelerini kontrol eden ekipler, yasağı ihlal edenler hakkında işlem yaptı.