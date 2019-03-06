Son Dakika Haberleri: Ankara'da Midibüs Devrildi: 1 Yaralı

Ankara'da Midibüs Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

ANKARA'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ankara'da Midibüs Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
ANKARA'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Mamak ilçesi Kayaş semtinde meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GF 4345 plakalı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarpıp devrildi. Kazada midibüste bulunan 3 kişiden 1'i yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Ankara-Kırıkkale yolu, aracın kaldırılması ardından yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen midibüs

-Kaza sonrası görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:19 Kaynak: DHA

Mamak, Ankara, Güncel
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