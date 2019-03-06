Son Dakika Haberleri: Ankara'da Midibüs Devrildi: 1 Yaralı

Ankara'da Midibüs Devrildi: 1 Yaralı

1 saat önce

ANKARA'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan midibüs, devrildi.

Ankara'da Midibüs Devrildi: 1 Yaralı, System.String[]
ANKARA'nın Mamak ilçesinde kontrolden çıkan midibüs,  devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Mamak ilçesi Kayaş semtinde meydana geldi. Kırıkkale yönüne giden önünde SGK yazısı bulunan 06 GF 4345 plakalı midibüs, adı öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüje çarpıp devrildi. Kazada midibüste bulunan 3 kişiden 1'i yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı.  Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan Ankara-Kırıkkale yolu, midibüsün kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:34 Kaynak: DHA

Mamak, Ankara, Güncel
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