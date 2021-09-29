Son dakika haberi: Ankara'da midibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi... Ankara'nın Altındağ ilçesinde midibüsün çarptığı 7 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde midibüsün çarptığı 7 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Etlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil B. idaresindeki 06 DVA 48 plakalı midibüs arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 7 yaşındaki yabancı uyruklu Yusuf E.C.'ye çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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