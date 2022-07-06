Ankara'da milletvekillerinin adını sordular, 36 ismi bilen çıkmadı - Son Dakika
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Ankara'da milletvekillerinin adını sordular, 36 ismi bilen çıkmadı

06.07.2022 19:56
Ankara'da milletvekillerinin adını sordular, 36 ismi bilen çıkmadı

Ulus'ta vatandaşlara 36 Ankara Milletvekilinden hangilerini tanıdıkları soruldu. Vatandaşların büyük bir kısmı, bir tane bile milletvekilinin adını bilmediğini söyledi.

Medya Ankara'da yer alan habere göre; Toplam 36 Milletvekilinin yer aldığı Ankara'da vatandaşlardan tek bir Milletvekilinin dahi ismini söyleyememesi şaşkınlık yarattı.

ÇOĞU KİŞİ BİR İSİM DAHİ SÖYLEYEMEDİ

Ulus'ta vatandaşlara Ankara'nın 36 Milletvekilinin kaç tanesinin ismini bildikleri soruldu. Vatandaşların çoğu bir isim bile sayamazken birkaç vatandaştan 4 vekilin ismi alındı.

4 VEKİLİN İSMİ TELAFFUZ EDİLDİ

İki vatandaştan birisi AK Parti'den Emrullah İşler ve Zeynep Yıldız'ın ismini söylerken diğer vatandaş CHP'den Murat Emir ve Nihat Yeşil'in isimlerini telaffuz etti.

Kaynak: Medya Ankara

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