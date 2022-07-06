Medya Ankara'da yer alan habere göre; Toplam 36 Milletvekilinin yer aldığı Ankara'da vatandaşlardan tek bir Milletvekilinin dahi ismini söyleyememesi şaşkınlık yarattı.
Ulus'ta vatandaşlara Ankara'nın 36 Milletvekilinin kaç tanesinin ismini bildikleri soruldu. Vatandaşların çoğu bir isim bile sayamazken birkaç vatandaştan 4 vekilin ismi alındı.
İki vatandaştan birisi AK Parti'den Emrullah İşler ve Zeynep Yıldız'ın ismini söylerken diğer vatandaş CHP'den Murat Emir ve Nihat Yeşil'in isimlerini telaffuz etti.
Kaynak: Medya Ankara
Son Dakika › Güncel › Ankara'da milletvekillerinin adını sordular, 36 ismi bilen çıkmadı - Son Dakika