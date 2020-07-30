Ankara'da milli parklara yoğun ilgi - Son Dakika

BAŞKENT Ankara'da bayram tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, koronavirüs salgınının da etkisiyle milli parklara ve mesire alanlarına akın etti.

Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşlar, Ankara ve çevresindeki milli parklara kendilerini attı. Çamlıdere ilçesindeki asırlık çam ormanıyla ünlü Aluçdağı Milli Parkı da yoğun ilgi gördü. Çamlıdere Belediyesi, özellikle Haziran ayından itibaren hafta sonları Ankaralılar'ın yoğun ilgi gösterdiği milli park içine 300 çadır kapasiteli kamp alanı oluşturdu. Kamp alanının temizlik ve güvenlik ihtiyacını karşılan belediye, konaklayan kişilere duş imkanı da sağladı. Hafta sonları dolup taşan kamp, bayram tatili ile birlikte de yoğun ilgi gördü. Doğa sporları tutkunları bölgede yürüyüş, ATV ve bisiklet aktiviteleri yaparak stres attı.

Sık sık kamp alanını ziyaret eden ve kamçılarla sohbet eden Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, "Tatile çıkmayan Ankaralılar koronavirüsün çözümünü Çamlıdere'nin bol oksijenli doğasında buldular. Yani ilaç ve çare Çamlıdere'de bulundu. Hakikatten Ankara'ya 80 kilometre mesafede bu kadar güzel bir coğrafyanın olması buraya gelen herkesi şaşırtıyor. Burayı bilmeyenlere diyoruz ki; ölmeden önce cenneti görmek istiyorsanız Çamlıdere'ye gelin. Çamlıdere, bu dünyanın cennet köşelerinden biri. Hafta sonu Çamlıdere 15 binin üzerinde ziyaretçinin akınına uğruyor. Biz de bu güzel coğrafyayı güzel insanlarla paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"dedi.