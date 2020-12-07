Ambulans ile Kulu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Akçakaya'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, minibüste yolcu olarak bulunan İsmail Ünal olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Akçakaya yaralandı.

Erdem Akçakaya idaresindeki 51 BD 456 plakalı minibüs, Konya-Ankara kara yolunun 170. kilometresi Karahamzalı Mahallesi yakınlarında, aynı yönde seyir halinde olan Levent Albayrak yönetimindeki 06 BMD 05 plakalı pancar yüklü tırın dorsesine çarptı.

Son Dakika › Güncel › Ankara'da minibüs ile tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Genco Özak, "Kulkan Erdenet" karakteriyle Çukur dizisine dahil oluyor

Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüs yüzünden yaşamını yitirdi

Patilerinin büyü için kesildiği iddia edilen kedi, hayata tutunamadı

Emre Belözoğlu'ndan hakem isyanı: Herkes bunu bilsin, mevcut durumdan çok rahatsızız