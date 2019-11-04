Son Dakika Haberleri: Ankara'da minibüs polis aracına çarptı: 2'si polis 4 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da minibüs polis aracına çarptı: 2'si polis 4 yaralı

Ankara'da minibüs polis aracına çarptı: 2'si polis 4 yaralı

7 saat önce

Ankara'da minibüs polis aracına çarptı: 2'si polis 4 yaralıANKARA - Ankara'da bir minibüs, aynı istikamette seyreden polis aracına arkadan çarptı.

Ankara'da minibüs polis aracına çarptı: 2'si polis 4 yaralı

ANKARA - Ankara'da bir minibüs, aynı istikamette seyreden polis aracına arkadan çarptı. Kazada ikisi polis memuru, dört kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinden Mamak ilçesi istikametine seyreden Cüneyt Y. kontrolündeki 66 PE 540 plakalı minibüs, aynı istikamette önünde seyreden Yılmaz A. yönetimindeki resmi polis aracına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan polis aracı, refüjdeki beton bariyerlere çarparak yan yattı. Minibüs ise bir süre ilerledikten sonra durabildi.

Kazada, polis memurları Cemal S. ve Yılmaz A. ile minibüsün sürücüsü Cüneyt Y. ve minibüste bulunan Engin A. yaralandı. Devrilen aracının kabininde sıkışan polisler, itfaiye erleri ve olay yerindeki polis ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle Turgut Özal Bulvarı'nın Mamak istikameti yaklaşık yarım saat süreyle ulaşıma kapandı.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Ankara'da minibüs polis aracına çarptı: 2'si polis 4 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yetişkin film yıldızı Şahin K.'nın paylaştığı video, izleyenlerin ağzını açık bıraktı
İngiliz bebek ürünleri zinciri Mothercare, iflas başvurusu yapacak Melih Gökçek'e stat şoku! Tesislerden çıkmayan Osmanlıspor'a karar yeniden tebliğ edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 16:08:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da minibüs polis aracına çarptı: 2'si polis 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]