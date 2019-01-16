Son Dakika Haberleri: Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın

Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın

1 saat önce

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada yangın çıktı.

Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın, System.String[]
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada yangın çıktı. Fabrikada mahsur kalan ve yaralanan 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından  kurtarıldı. İçeride kalan başka işçilerin de olduğu belirtilerek, can kaybından endişe ediliyor. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın, akşam saatlerinde Altındağ ilçesi Ulubey Mahallesi'nde bulunan mobilyacılar sitesindeki 4 katlı fabrikada meydana geldi. Koltuk üretildiği belirtilen fabrikada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekipler, ilk belirlemelere göre binada mahsur kalan 5 kişiyi pencereleri kırıp, merdivenle kurtardı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. İçeride mahsur kalan başka işçilerin de olduğu belirtilerek, can kaybından endişe edildiği kaydedildi. Yangını söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen itfaiye erlerine ise ambulanslarda müdahale edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları sürürken, çevrede polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:59 Kaynak: DHA

Altındağ, Ankara, Güncel
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