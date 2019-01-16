Son Dakika Haberleri: Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (3)

Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (3)

1 saat önce

VALİ AÇIKLAMA YAPTIANKARA (DHA Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (3), System.String[]
VALİ AÇIKLAMA YAPTI

ANKARA (DHA Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Şahin, "Öncelikle hepimize geçmiş olsun, ölenlere rahmet diliyoruz. Burada ağırlıklı olarak koltuk ve döşeme  imalatı yapılan bir iş yeri. İtfaiyeden aldığımız bilgiye göre yangın ikinci katta başlıyor, üst kata sirayet ediyor. Yoğun duman üreten malzemeler iş yerinde var, o dumandan etkilenen 5 çalışan maalesef rahmetli oluyor. 1 itfaiye eri dumandan etkilendi, ayakta tedavi edildikten sonra görevinin başına döndü" dedi.

Öte yandan itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri binada incelemelerini sürdürüyor.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:33 Kaynak: DHA

Vasip Şahin, Ankara Valisi, DHA, Güncel
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