Son Dakika Haberleri: Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (4)

Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (4)

1 saat önce

Yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 kişinin cesedi, binadan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (4), System.String[]
Yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 kişinin cesedi, binadan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Altındağ ilçesine bağlı Ulubey Mahallesi'ndeki mobilyacılar sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı mobilya fabrikasında meydana gelen yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 kişinin cesetleri, binadan çıkartıldı. Cesetler, cenaze araçlarıyla kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan, itfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin binadaki incelemeleri devam ediyor.

Görüntü dökümü:

Tabutlardan görüntü

Cenaze araçlarından görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Arda ERDOĞAN/ANKARA- DHA - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:40 Kaynak: DHA

Ankara, Adli Tıp Kurumu, Suriye, Güncel
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