Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 5 Ölü, 5 Yaralı (4)
1 saat önce
Yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 kişinin cesedi, binadan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Yangında hayatını kaybeden Suriye
uyruklu 5 kişinin cesedi, binadan çıkartılarak Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Altındağ
ilçesine bağlı Ulubey
Mahallesi'ndeki mobilyacılar sitesinde faaliyet gösteren 4 katlı mobilya fabrikasında meydana gelen yangında hayatını kaybeden Suriye uyruklu 5 kişinin cesetleri, binadan çıkartıldı. Cesetler, cenaze araçlarıyla kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan, itfaiye ve olay yeri inceleme ekiplerinin binadaki incelemeleri devam ediyor.
Görüntü dökümü:
Tabutlardan görüntü
Cenaze araçlarından görüntü
Genel detay
Haber-Kamera: Fatih
POYRAZ-Arda ERDOĞAN/ANKARA- DHA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:40 Kaynak: DHA
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