Son Dakika Haberleri: Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın Faciasında 3 Gözaltı

Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın Faciasında 3 Gözaltı

30 dakika önce

Ankara'da mobilya fabrikasında yangın faciasında 3 gözaltıANKARA'da 5 Suriyeli işçinin ölümüyle sonuçlanan mobilya fabrikası yangını ile ilgili, iş yeri sahibi ve 2 fabrika sorumlusu gözaltına alındı.

Ankara'da Mobilya Fabrikasında Yangın Faciasında 3 Gözaltı, System.String[]
Ankara'da mobilya fabrikasında yangın faciasında 3 gözaltı

ANKARA'da 5 Suriyeli işçinin ölümüyle sonuçlanan mobilya fabrikası yangını ile ilgili, iş yeri sahibi ve 2 fabrika sorumlusu gözaltına alındı.

Geçen 16 Ocak'ta, Mamak ilçesindeki Mobilyacılar Sitesi'nde 4 katlı fabrikada çıkan yangında Suriye uyruklu işçiler Muhanned El Muhammed, Abdullah Rahicuha, Muhammed Emin, Mahmud Emin ve Juma El Emin yaşamını yitirdi.

Yangınla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, itfaiye tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, yangının 1'inci katta elektrik prizine takılı olan ısıtıcıdan çıktığı belirledi. İş yerinde yangın merdiveni ve yangın anında ilk müdahaleyi yapacak gerekli ekipmanların bulunmadığı belirlenen rapor doğrultusunda savcılık, iş yeri sahibi Ömer İ., 1'inci kat sorumlusu Sadettin A. ve işçilerden sorumlu Bekir K. hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcının talimatıyla 3 kişi, yeterli önlemi almayarak ölüme neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:00 Kaynak: DHA

Murat Erat, Ankara, Güncel
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