Son Dakika Haberleri: Ankara'da Mobilya Mağazasında Yangın: 5 Yaralı

Ankara'da Mobilya Mağazasında Yangın: 5 Yaralı

4 dakika önce

Ankara Siteler'de bir mobilya mağazasında çıkan yangında alevlere müdahale etmeye çalışan 5 işçi yaralandı.

Ankara'da Mobilya Mağazasında Yangın: 5 Yaralı, System.String[]
Ankara Siteler'de bir mobilya mağazasında çıkan yangında alevlere müdahale etmeye çalışan 5 işçi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Alınan bilgiye göre, Siteler Şenkal Sokak'ta bir mobilya firmasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mobilya fabrikasında çalışan işçilerin müdahalesi sırasında 5 işçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan işçiler hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

(İrfan Çalışkan - Musa Erdoğan/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:16 Kaynak: İHA

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