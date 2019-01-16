Ankara'da Mobilyacılar Sitesinde Yangın, Mahsur Kalanlar Var
41 dakika önce
İlk belirlemelere göre binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı kurtarıldı.
İlk belirlemelere göre binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı kurtarıldı. İçeride kalan başka işçiler de olduğu belirtilirken, itfaiyenin çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:53 Kaynak: DHA
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