Ankara'da Mobilyacılar Sitesinde Yangın, Mahsur Kalanlar Var

İlk belirlemelere göre binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı kurtarıldı. İçeride kalan başka işçiler de olduğu belirtilirken, itfaiyenin çalışması sürüyor.

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