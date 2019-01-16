Son Dakika Haberleri: Ankara'da Mobilyacılar Sitesinde Yangın, Mahsur Kalanlar Var

Ankara'da Mobilyacılar Sitesinde Yangın, Mahsur Kalanlar Var

41 dakika önce

İlk belirlemelere göre binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından yaralı kurtarıldı. İçeride kalan başka işçiler de olduğu belirtilirken, itfaiyenin çalışması sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:53 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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